Tre-feriti-gravi-in-un-incidente

Lunedì 02 Settembre 2019 - 2:15

Incidente stradale si è verificato sulla Strada statale 18 nel comune di Nocera Terinese in prossimità del Villaggio del Golfo. Tre le vetture coinvolte: si tratta di una Smart, una Fiat Panda ed una Ford Focus. Risultano feriti in modo grave il conducente della Smart e la coppia a bordo della Fiat Panda. Il conducente di quest'ultima, rimasto incastrato nell'abitacolo, tra le lamiere, è stato estratto dal personale dei Vigili del fuoco. Il personale medico del Suem 118 ha immediatamente trasportato i feriti presso una struttura ospedaliera.

Sono invece rimasti feriti in modo lieve i due passeggeri a bordo della Ford Focus, il conducente ed una ragazza in stato di gravidanza. Quest'ultima è stata trasportata dal Suem 118 in ospedale per controlli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme e del distaccamento volontario di Martirano Lombardo, che hanno assicurato anche la messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale. Sul posto sono intervenute anche tre ambulanze ed i carabinieri per gli accertamenti di competenza circa la dinamica del sinistro.

Disagi sulla SS18 chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia sino al termine delle operazioni di soccorso.