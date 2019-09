Microdiscariche in centro storico: nemiche della crescita di Catanzaro

CRONACA

Lunedì 02 Settembre 2019 - 9:27

Inciviltà nemica della crescita di Catanzaro. Si è detto mille volte, si è documentato diecimila, ma l’impressione è che gli appelli, i contrappelli e le sanzioni, le fototrappole, i controlli, siano serviti a pochino sinora. Luoghi neanche troppo nascosti del centro storico sono spesso adibite a microdiscariche. Le ultime due segnalazioni, ma non si tratta purtroppo di casi isolati arrivano dal quartiere La Grecìa e dalla Filanda, zone interne anche caratteristiche del cuore della città diventate però simbolo di un degrado che rischia di diventare dominante se ciascuno non iniziasse seriamente a fare la sua parte per invertire la tendenza.

A La Grecìa, secondo quanto segnalato da un lettore, uno stabile abbandonato non lontano dalla Chiesa del Carmine è diventato una vera è propria discarica in pieno centro accompagnata qua è là da escrementi dei cani non raccolti dai padroni nonostante – riferisce ancora il lettore- la presenza di un raccoglitore apposito non molto lontano. Il video in basso, realizzato nella giornata di ieri invece testimonia la situazione in Rione Filanda.

Ancora sacchetti di immondizia abbandonati senza alcun rispetto per le regole fondamentali del vivere civile, con evidenti problemi di igiene e potenziali rischi per la salute di chi abita in zona. Il tutto con l’aggravante di un odore nauseabondo che fa compagnia a chi si trovi anche solo a passeggiare in zona acuito dal caldo di quest’ultimo scorcio d’estate. Scatti significativi, esempi emblematici di come la città di Catanzaro non sia amata abbastanza da una parte dei suoi abitanti.

