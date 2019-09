Campi calcetto Maxisport: la tecnologia che fa spettacolo

PUBBLIREDAZIONALE

Lunedì 02 Settembre 2019

Il mese di settembre porta con se molte novità presso i campi di calcetto Maxisport di Via Marafioti (accanto il comando regionale dei Carabinieri nei pressi della vecchia Telespazio). La prima novità di rilievo è che dopo 25 anni di attività il titolare passa la mano ai figli che porteranno avanti la gestione dell'attività. La seconda è che questo passaggio porta delle novità tecnologiche importanti, sinora assenti nella nostra città. Infatti grazie all’installazione di 4 videocamere ad alta definizione gli atleti potranno registrare la partita per poter rivedere a casa le loro azioni migliori o le loro gaffe e creare dei montaggi. Inoltre, ogni atleta, grazie all’uso di un braccialetto che gli verrà consegnato, potrà registrare i valori biometrici ottenuti durante la partita (velocità raggiunte, calorie consumate, sprint) e creare dei ritagli video di 20 secondi che gli consentiranno di rivedere le proprie performances e condividerle sui social facebook o youtube! Registrandosi sul sito egli potrà creare un avatar con i propri dati, che migliorando, partita dopo partita, potranno far vincere dei premi offerti da Adidas e Betclic. Senza dubbio una innovazione che consentirà agli amanti del calcetto, di avere uno strumento di divertimento anche fuori dal campo. Strumento che può rivelarsi utilissimo laddove gli atleti facciano parte di una scuola di calcio.

Quanto potrà essere utile per gli allenatori delle scuole calcio e per gli atleti stessi, che in allenamento potranno valutare schemi e tattiche per le proprie partite. Allenatori quindi, valutate una eventuale collaborazione con questa struttura all'avanguardia. Anche la realizzazione di feste di compleanno, attraverso una sana partita di calcetto, può rappresentare un’idea nuova e travolgente per il divertimento di grandi e piccoli. La struttura Maxisport è dotata anche di un defibrillatore DEA, che ovviamente si spera di non usare, ma se questo può servire a far stare tutti i frequentatori più tranquilli, ben venga. I campi Maxisport e i fratelli Salsano vi aspettano a via Marafioti per fare di una partita di calcetto tra amici, un ricordo indimenticabile! Telefona al 3601012701.