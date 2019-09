CRONACA

Attenzione, chiedono soldi per conto del Ccs ma non sono autorizzati

Lunedì 02 Settembre 2019 - 10:27

"Chiedono denaro per conto della nostra associazione ma non hanno nessuna autorizzazione per farlo". E' il grido d'allarme lanciato da Isolina Mantelli, presidente del Centro Calabrese di Solidarietà, che denuncia una situazione davvero grave affermando che il Ccs "è a conoscenza di gente che chiede denaro e lo abbiamo saputo attraverso diverse segnalazioni. Questi soggetti chiederebbero soldi in contanti abusando del nostro nome e del nostro operato ma noi non abbiamo mai chiesto a nessuno di raccogliere fondi con queste modalità. Chiediamo ai cittadini di prestare attenzione perchè si tratta di autentiche truffe e li invitiamo a contattare immediatamente le forze dell'ordine se dovessero incrociare qualcuno che chiede soldi in contanti a nome della nostra associazione"