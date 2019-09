Idonei Oss: nulla contro precari ma giusto scorrere graduatorie

SANITA' E SALUTE

Lunedì 02 Settembre 2019 - 11:16

"Tanti quotidiani e enti televisivi hanno dedicato e stanno dedicando in questi giorni - si legge in una nota stampa a firma degli idonei dei concorsi Oss di Catanzaro Reggio- attenzione alla complessa situazione della sanità calabrese.​ Scenari in parte già esistenti ma aggravatasi. Ci sono situazioni ancora aperte e non risolte come "lo scorrimento delle graduatorie "! In questo contesto si uniscono le vicende dei contratti dei precari.​ Nulla contro di loro,​ il lavoro precariato è servito a controbilanciare il ricorso al blocco delle assunzioni solo in assenza di graduatorie valide. Il loro rapporto di lavoro essendo a tempo determinato ha raggiunto la soglia massima di 48 mesi fissata dalla legge (36 mesi più la proroga per un massimo di 12 mesi,​ CCN comparto sanità).

Inoltre esistono delle graduatorie validate da regolari concorsi pubblici,​ che ad oggi sono lo strumento più veloce,​ affidabile e economico per assumere in tempi brevi.​

Purtroppo stiamo subendo le conseguenze di confuse gestioni che vedono protagonisti le pressioni sindacali,​ politiche,​ elettorali e clientelari che hanno creato un sistema elusivo a quello che prevede la legge sullo scorrimento prioritario delle graduatorie,​ attraverso delle furberie contrattuali " avvisi pubblici a tempo determinato " (senza concorso), imponendo uno schema autoritario per i soli interessi​ al loro " benefit"!



I sindacati hanno il dovere di tutelare tutte le categorie di lavoratori,​ non quella che gli conviene di più,​ con pressione e forzature sulla normativa vigente. Spesso anziché fare il loro dovere sono manovalanza della classe politica per accaparrarsi più voti possibili in prossimità delle elezioni.

Nutriamo ormai un sentimento di diffidenza nei confronti dei sindacati ai quali più volte ci siamo rivolti e ci hanno voltato le spalle. Ci rivolgiamo a loro e ai loro compagni politici.​ Come mai siete sempre in prima fila a favore dei contratti dei precari? Come mai continuate a ostacolare lo scorrimento delle graduatorie? Perché nonostante la legge sia chiara cercate un escamotage e continue forzature a loro favore e a ns sfavore? Anche noi siamo padri e madri di famiglia!



E per questo non molliamo,​ vogliamo chiarire definitivamente i nuovi scenari che si stanno delineando,​ attraverso risposte immediate da parte del Commissario Cotticelli e immediate assunzioni dalle ns graduatorie.​ La stessa Corte Costituzionale (art 97 comma 3) ha riconosciuto nel concorso pubblico la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego,​ al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Le graduatorie costituiscono​ un importante serbatoio a cui attingere per lenire le problematiche della carenza di personale e indispensabili​ per fronteggiare gli imminenti pensionamenti.​ Pertanto diffidiamo qualsiasi forzatura contrattuale,​ non saremo spettatori passivi ma ci rivolgeremo a chi di competenza.​ Firmato: Oss idonei concorso Catanzaro e Reggio Calabria.

Oggi la protesta in Cittadella. In basso il video