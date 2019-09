Attore-di-Catanzaro-nel-film-di-Avati

CRONACA

Lunedì 02 Settembre 2019 - 12:31

C’è anche Giuseppe Ansaldi nell’ultimo film di Pupi Avati. Il giovane attore catanzarese è infatti in questi giorni nelle sale cinematografiche con una piccola parte ne “Il signor Diavolo”, in cui interpreta un medico della clinica in cui il padre del protagonista è ricoverato. Non è la prima volta che viene diretto dal grande regista bolognese: dopo averlo voluto nei lavori per la televisione “Il bambino cattivo”, “Il matrimonio” e “Il sole negli occhi”, Avati lo ha ingaggiato anche per il suo ritorno all’horror, o meglio al cinema di atmosfera horror.

«E’ un grande regista e la sua grandezza si vede anche nel modo con cui si rapporta alle persone che lavorano con lui – ha raccontato Ansaldi, in questi giorni in Calabria -. Ha un modo di fare molto dolce, è una persona di grande cuore, carinissima». Caratteristiche non troppo facili da incontrare nell’ambiente. E pure Ansaldi lo conosce bene, l’ambiente, visto che da oltre venti anni ci si è dedicato anima e corpo.

Nonostante le difficoltà, Giuseppe è riuscito a ritagliarsi un po’ di spazio, ottenendo piccoli ruoli, ma sempre più impegnativi, che gli permettono di vivere della sua passione e gli confermano quanto il lavoro, alla lunga, paghi sempre. Dopo la partecipazione al film “Uno di famiglia” di Alessio Federici, nelle sale a fine 2018, è arrivata infatti la nuova esperienza con Avati. E “Il signor Diavolo”, infatti, non l’ha ancora visto, in realtà ,non per volontà, bensì per mancanza di tempo: nelle ultime settimane il “nostro” è stato impegnato nelle riprese di una fiction di cui ancora non si può dire molto, ma della quale scriveremo a breve, per cui non ha avuto modo di vedere il film.

Sempre molto impegnato anche con l’attività del teatro ragazzi, Giuseppe, ormai romano d’adozione, vuole mantenere stretti i legami con la sua terra: «Spero di poter lavorare presto anche qui – ha detto -. C’è un certo fermento cinematografico negli ultimi tempi, in Calabria, si sta lavorando molto. E’ una cosa bella, che potrebbe portare benefici a tutto il territorio, come già accaduto altrove». Il riferimento è alla Puglia, mica poi tanto lontana.

Carmen Loiacono