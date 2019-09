CRONACA

Lunedì 02 Settembre 2019 - 11:57

Non accenna ad arrestarsi un vasto incendio che si sta sviluppando in queste ore su monte Giove in località di Petronà proprio sul confine con la provincia crotonese. Il rogo potrebbe essere di natura dolosa considerato che è partito dal fiume Potamo per poi distruggere ettari di castagneti e querce. In questi minuti stanno intervenendo azienda forestale regionale Afor con ausilio elicottero e canadair che utilizzano acqua dal mare e vicino laghetto.