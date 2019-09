CRONACA

Acqua, domani interruzione in via Orti e via Pane

Lunedì 02 Settembre 2019 - 13:36

Domani, martedì 3 settembre, dalle ore 9 e fino a fine lavori, verrà interrotta l’erogazione del servizio idrico in via Orti e via Pane. Lo ha comunicato l’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che il disservizio sarà causato dalla chiusura, necessaria per eseguire interventi sulla condotta comunale, del serbatoio di Santa Lucia.