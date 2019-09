CRONACA

Passaggio al livello chiuso per un'ora e caos al traffico

Lunedì 02 Settembre 2019 - 14:16

Un passaggio a livello chiuso per decine di minuti, secondo testimoni addirittura per un'ora con conseguente e immaginabile caos al traffico ovviamente completamente bloccato. E' successo oggi a Roccelletta di Borgia. Le sbarre, secondo alcuni lettori che lo hanno segnalato, sarebbero rimaste chiuse dalle 12.30 alle 13.30. Impossibile per qualunque mezzo passare. E se fosse stato necessario il transito di una autoambulanza?