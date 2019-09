Biker, una commemorazione per fare appello alla sicurezza

CRONACA

Lunedì 02 Settembre 2019 - 15:41

L’ associazione A voce alta plaude all’iniziativa del Moto club Catanzaro Family Biker’s che si terrà giorno 8 settembre in occasione della festa nel quartiere Santa Maria. 'L’iniziativa - sottolineano dall'associazione - nasce dall’idea di effettuare un giro in moto lungo un percorso cittadino, facendo sosta in alcuni luoghi dove hanno tristemente perso la vita amici motociclisti, come forma di saluto e ricordo e allo stesso tempo occasione di sensibilizzazione nell’uso delle due ruote.

La commemorazione -aggiunge il presidente di A voce alta Fabio Carlone- assume un significato importante, occasione di riflessione per chi condivide questa passione, sull’uso di un mezzo che per molti rappresenta e viene vissuto come forma di libertà, ma non è solo questo. Che sia usato per divertimento o come mezzo pratico per spostarsi per andare a lavoro o scuola o per svagarsi godendosi il paesaggio, condividendo in pieno quanto detto dal presidente del Catanzaro Family Biker’s, Pasquale La Rocca ci sono regole e comportamenti da rispettare quando si va in moto, per questo in futuro vogliamo organizzare anche altre iniziative. Augurando al Catanzaro Family Biker’s una buona riuscita dell’evento e cogliendo l’occasione per invitare quanti amano e usano la moto a partecipare in tanti, da quanto in programma la passeggiata in moto sarà coadiuvata dalla presenza di motociclisti del corpo dei vigili urbani'. Il giro si concluderà nel piazzale della chiesa Santa Maria Zarapoti dove Don Giovanni Godino officera’ la messa in ricordo. L’appuntamento e per le ore 9 in piazza a Santa Maria di Catanzaro giorno 8 Settembre.