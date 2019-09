Regionali e 'rumors': Abramo tra gli aspiranti governatori

POLITICA

Lunedì 02 Settembre 2019 - 15:45

Il grande rebus delle elezioni regionali ha, al momento, tanti volti. E tanti nomi. Tra questi spicca, sicuramente, quello del sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. Non semplice spettatore di questa intricata fase pre elettorale. Del resto così non potrebbe essere, essendo Abramo sia sindaco del capoluogo di regione che presidente della Provincia. E, così nonostante lui non voglia rilasciare dichiarazione e lavorare per gli enti di cui è guida, si rincorre la voce che il suo nome non sia fuori dalla rosa dei papabili aspiranti governatori. Con chi e contro chi è un rebus nel rebus che solo il tempo potrà chiarire.

a.b.