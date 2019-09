Umg: domani test Medicina. La suddivisione dei candidati aula per aula

SCUOLA E UNIVERSITA'

Quasi 1800 gli aspiranti studenti all'ateneo di Catanzaro. In tutto 210 posti in palio per Medicina e Chirurgia (più i riservati a extracomunitari) e 20 ad Odontoiatria. Si parte alle ore 11

Lunedì 02 Settembre 2019 - 16:23

Saranno 1774 (1676 per Medicina ed Chirurgia, 98 per Odointoiatria) i candidati dell’Università Magna Graecia di Catanzaro che domani alle ore 11 sosterranno le prove di ingresso alle due facoltà per il prossimo anno accademico 2019/2020. In tutto sono 210 i posti per Medicina e Chirurgia (più 21 riservati ad extracomunitari) e 20 per Odontoiatria. Nell’avviso pubblicato sul sito dell’Università di Catanzaro, è specificato «il divieto ai candidati di interagire tra loro durante la prova» Ovviamente off limits anche tablet, smatphone e affini. I candidati sono stati distribuiti in ben 35 aule dell’ateneo catanzarese in base alla data di nascita.

Clicca qui per la suddivisione aula per aula.