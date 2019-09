Us, rimpianto Bisceglie. Mercato: giochi di nuovo aperti in attacco

SPORT

Lunedì 02 Settembre 2019 - 18:13

di Gianfranco Giovene

Un colpo dopo l'altro, un batti che ti ribatti continuo alla ricerca dell'imbucata da tre punti. Non c'è stato niente da fare, però: il muro del Bisceglie ha retto, non è andato giù del tutto come sperato, tenuto in piedi da un Casadei in deciso stato di grazia e da quel pizzico di fortuna avversa che certe occasioni sembra proprio accanirsi di gusto. Può sorridere solo a metà, il Catanzaro, dopo la prima gita di campionato: il punto guadagnato in casa dei nerazzurri di Vanoli smuove di un pizzico la classifica, offre certo buone indicazioni sul piano del carattere e della capacità di uscire nelle difficoltà dello svantaggio, ma soddisfa poco - decisamente troppo poco - se letto alla luce del dominio espresso in campo. Nessun dubbio che si sarebbe meritato di più per quanto fatto. Ed è normale, per questo, che il coro del post gara sia stato unanime sullo spartito dell'«occasione persa», dei punti lasciati per strada piuttosto che guadagnati.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

Così si sono espressi ieri, ai microfoni di Studio Giallorosso, Auteri e l'autore della rete del pareggio Fischnaller, concordi sia nell'esaltare la prestazione «di ordine e lucidità» della squadra al "Ventura" che nel masticare amaro per gli «interventi strepitosi del portiere avversario» che hanno negato il sorpasso e per l'episodio sfortunato dell'autorete che ha condizionato in negativo la partenza. Peccato per la minore cattiveria e per qualche imprecisione di troppo sfoderata nella prima frazione: molto meglio le aquile hanno fatto nella ripresa giocando in maniera stabile nella metà campo avversaria e producendo con più continuità occasioni da gol. «Avremmo dovuto essere più cinici davanti - ha confessato, a ragione, Fischnaller - le occasioni però le abbiamo avute e da qui ripartiremo per lavorare e migliorarci». Partita eccellente di Celiento, baluardo di difesa e primo propulsore nella spinta; con lui bene anche Kanoute e Nicastro davanti; meno positivo - ma da rivedere -, invece, il giovane Mangni. Bisognerà prendere il meglio da questa sfortunata trasferta e maturare negli aspetti che sono un po' mancati.

Una mano la darà certamente anche l'innesto delle ultime pedine dal mercato. Ufficiale nel pomeriggio il tesseramento di Quaranta dall'Ascoli - i giochi in difesa dovrebbero essere così chiusi - mentre il mancato rinnovo di Favalli potrebbe aprire scenari di cessione nelle ore da qui al gong delle 22 - con la presenza in rosa degli omologhi Pinna, Casoli Elizalde e Nicoletti che dovrebbe scoraggiare altri movimenti in entrata nel ruolo. Valutazioni ancora tutte aperte in attacco con Gondo in possibile permanenza a Salerno e un interesse che si sarebbe fatto tiepido, dopo il sondaggio di ieri, per Jefferson, in scadenza con il Monza, nel mirino anche di Modena e Viterbese; più calda ed intrigante l’ipotesi Bianchimano - ipotesi a cui si sta lavorando in queste ore con la formula del prestito secco.