CRONACA

Venerdì 13 settembre la “Cena in Bianco” in piazza Sant'Angelo

Lunedì 02 Settembre 2019 - 18:44

La quarta edizione della “Cena in Bianco” si terrà venerdì 13 settembre presso Piazza Sant’Angelo ed in Via Case Arse. L’appuntamento, nel cuore del centro storico della città, sarà a partire dalle ore 19:15 per l’allestimento dei tavoli, a seguire, poi, dalle 21, la bellissima serata all’insegna della condivisione e dell’allegria. Sarà dunque il vecchio borgo Paradiso ad ospitare la quarta edizione. “Dopo la pioggia caduta lo scorso anno - scrivono gli organizzatori - non potevamo scegliere location diversa. Vogliamo riscoprire questo spazio urbano dimenticato, farlo rivivere e riconsegnarlo al presente della città”.

La quarta edizione della “Cena in Bianco” sarà patrocinata gratuitamente dall’amministrazione comunale e vedrà lo sforzo sincero e spontaneo di tante realtà del tessuto sociale, imprenditoriale ed economico della città, a partire, in primis, dal sostegno di Catanzaro Informa. Le regole sono ormai note ai più. Si cena tutti assieme, è vietato l’utilizzo di carta e plastica, ognuno allestisce la propria tavola, tutti rigorosamente vestiti di bianco ed in bianco, divertendosi e senza prendersi troppo sul serio. Per partecipare è necessario inviare la propria prenotazione all’indirizzo mail cenainbiancocz@libero.it; la prenotazione è obbligatoria ed i posti sono limitati. Per ogni informazione e curiosità, invece, è possibile scrivere alle ufficiali pagine social, facebook ed instangram, della manifestazione.