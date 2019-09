Gli-studenti-danno-un-calcio-alla-malattia-per-aiutare-chi-soffre

CRONACA

Lunedì 02 Settembre 2019 - 19:32

Ritorna la manifestazione benefica “Diamo un calcio alla malattia’”. Un’iniziativa che, da anni, vede uniti per la solidarietà gli iscritti dell’Università Magna Graecia ed i cittadini di Catanzaro. Evento sportivo che si terrà Lunedì 16 dicembre 2019, al “Parco Gaslini”, a partire dalle ore 15:00. Una manifestazione dal titolo emblematico: “Diamo un calcio alla malattia” con obiettivo quello di “calciare” via la sofferenza psicologica che spesso, anche in periodo natalizio, affligge i piccoli degenti ricoverati negli ospedali. L’evento consisterà in un torneo misto di calcio a 5 ed un torneo misto di Pallavolo. A ridosso dei campetti, prevista la presenza di banchetti informativi tra cui quelli di Greenpeace, di Libera e dell’ANPI. I fondi raccolti saranno interamente devoluti per i bambini che trascorreranno il Natale negli ospedali di Catanzaro.

« Mi piacerebbe che quest'anno si potesse fare un ulteriore salto di qualità, riuscendo a coinvolgere maggiormente la cittadinanza - dichiara l'organizzatore Enrico Antonio Errico. Credo molto in Catanzaro e nei Catanzaresi, avendo avuto prova diretta della bontà delle persone. Il problema è recuperare il coraggio, coraggio necessario per fare un passo avanti impegnandosi attivamente a servizio del bene comune. A volte mi imbarazza sentire "il tuo evento". L'evento è il “nostro”, di “tutti”. Il mio obiettivo è creare un collettivo cosicché questo appuntamento sia solo uno dei tanti progetti che insieme riusciremo a realizzare. “ Battetevi, o giovani, sempre per la libertà, la pace, la giustizia sociale. Perché la libertà senza giustizia sociale è una conquista fragile (cit.) ”. Non me ne vorrà Sandro Pertini per questo "furto" di parole. Ma è il sentimento con cui, in queste ultime settimane di organizzazione, mi rivolgo alla comunità di questa città. Rinnovo anche quest’anno – conclude Errico – il mio incentivo alla partecipazione, motore fondamentale per qualunque vittoria sociale».