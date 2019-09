CRONACA

Lunedì 02 Settembre 2019 - 19:19

Domani 3 Settembre avremo una giornata variabile su tutta la città, con una mattinata con nuvole sparse; nel pomeriggio quest'ultime saranno in aumento con possibilità di pioggia; variabile e nuvoloso in serata. Temperature in calo con valori massimi intorno ai 28°C e valori minimi intorno ai 22°C. Venti moderati da ovest e mari poco mossi. Per tutti i dettagli visitate il sito www.meteocatanzaro.it

(A cura di Salvatore Lia)