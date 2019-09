'So il mandante dell'omicidio di Diabolik ma lo dirò solo a Gratteri'

CRONACA

Dice di considerarsi prigioniero politico Fabio Gaudenzi già condannato nel processo “Mafia Capitale 2”, a 2 anni e 8 mesi con rito abbreviato in un video registrato poco prima del suo arresto e pubblicato su Youtube. Si autodenuncia ammettendo di fare parte di una banda armata» assieme a «Massimo Carminati e Riccardo Brugia» ma soprattutto sostiene di conoscere il mandante dell’omicidio di Filippo Piscitelli detto Diabolik l’ultra della Lazio ucciso il 7 agosto scorso a Roma.

Gaudenzi si dice però pronto a dirlo solo al procuratore di Catanzaro Gratteri ‘perché questa è mafia vera’. “Vorrei essere processato e condannato per banda armata, - aggiunge ancora Gaudenzi - come dovrebbero esserlo Carminati e Brugia (entrambi in carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso, ndr). Non siamo mafiosi ma fascisti, lo siamo sempre stati e lo saremo sempre. La mafia e la droga ci fanno schifo”. In basso il video.

