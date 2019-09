CRONACA

Collina in fiamme. Due mezzi dei Vigili del Fuoco sul posto

Lunedì 02 Settembre 2019 - 22:30

Sono due i mezzi del Comando Provinciale di Catanzaro dei Vigili del Fuoco impegnati questa sera nel territorio del comune di Simeri Crichi. Le fiamme sono divampate su una collina in località Donnomarco. La squadra sul posto è impegnata su un fronte piuttosto ampio ma, secondo quanto si è appreso, non ci sarebbero pericoli per le persone essendo il rogo piuttosto lontano dalle abitazioni.