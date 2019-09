Quando l’apprendistato funziona,21 studenti assunti da E distribuzione

SCUOLA E UNIVERSITA'

Dopo le molte critiche ricevute, a occhio e croce sovrabbondanti rispetto alle lodi incamerate, l’apprendistato scuola – lavoro, introdotto dal governo Renzi nel 2015 (decreto legislativo cosiddetto Buona scuola), incamera un ottimo risultato. Sulla pagina Facebook dell’Istituto tecnico statale Ercolino Scalfaro di Catanzaro è stato pubblicato questo post: «Si riparte per il nuovo anno scolastico con una grande notizia! Ventuno studenti del nostro Istituto sono stati assunti, con contratto a tempo indeterminato, dalla società e-Distribuzione del Gruppo Enel. Gli studenti – ora tecnici altamente specializzati – hanno partecipato al programma di apprendistato scuola-lavoro a partire dall’anno scolastico 2016-2017. Durante i due anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018, gli apprendisti hanno trascorso un giorno a settimana in azienda, svolgendo un programma formativo incentrato prevalentemente sul laboratorio e sulle specifiche competenze richieste. Durante il periodo estivo, sono stati presenti in azienda full time per operare, con la tecnica del training on the job, direttamente sul piano lavorativo, affiancando le squadre operative e applicando concretamente quanto appreso a scuola, nel rispetto delle competenze acquisite in materia di safety». Auguri a tutti. All’Istituto, ai nuovi dipendenti, a e.Distribuzione, ai genitori. E Buona scuola a tutti.

EllennE