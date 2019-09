'Bellavista-Questura a salire potrebbe essere esperimento positivo'

CRONACA

Martedì 03 Settembre 2019 - 8:57

"Apprezzo la recente dichiarazione del Consigliere Comunale Consolante circa la parziale modifica del piano di viabilità del centro storico". Scrive il consigliere comunale Vito Bordino. In premessa devo affermare la positività che mi sembra di cogliere nel piano generale di mobilità pur ancora in via sperimentale. Ed e' appunto in questa ottica che va vista la modifica della viabilità a salire da Bellavista alla Questura. E' infatti un esperimento che può essere positivo ed utile alla mobilità urbana nel suo complesso. Pur tuttavia non mi piace, come non mi è mai piaciuto, che certe prese di posizione assumano sembianze, poco utili, di critica pregiudiziale e strumentale piuttosto che contribuire in termini propositivi, superando i, pur differenti, ruoli di maggioranza e opposizione.

Non concordo mai con le opposizioni fatte "tanto per..." e in special modo quando si opera nell'interesse della Città. Le azioni politiche ed amministrative che una maggioranza di governo mette in atto dovrebbero essere giudicate in fase di verifica dei risultati che si ottengono e non prima "per partito preso". E' un mio pensiero che mi permetto di esprimere nel rispetto delle opinioni di ognuno, anche se non condivise, e continuo a confermare un convinto assenso all'azione del Sindaco Abramo e della coalizione di maggioranza che abbiamo votato e sostenuto con convinzione. Un appezzamento sincero quindi per gli sforzi che stanno facendo il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri da Consolante a tutti gli altri ed anche, perché no, per i contributi di confronto e di proposta di alcuni Consiglieri di minoranza. Voler il bene e la crescita di Catanzaro sono sentimenti che dovrebbero appartenere a tutti."