Fare per Catanzaro: Grecìa e la storia ricoperta dai rifiuti

Martedì 03 Settembre 2019 - 10:42

Ce ne erano occupati ieri sulle nostre pagine, torna oggi sull'argomento quartiere Grecìa il movimento Fare per Catanzaro. "È il triste destino di una parte di storia del nostro capoluogo, - si legge in una nota - un immenso patrimonio sempre più svilito e mortificato dal disinteresse delle istituzioni e dall'inciviltà di quella fetta di catanzaresi senza amore per le vestigia del passato.

Questi tesori non sono più visibili agli occhi dei passanti, perché devastati dall'abbandono e dall'incuria, figli dell'ignoranza di chi ci amministra. Infatti solo chi conosce la storia antica e affascinante di questi luoghi potrebbe amarli e rispettarli, anziché consentirne la distruzione, con conseguente perdita delle radici e dell'identità, assimilandoli, così, alle periferie anonime di una qualsiasi zona urbanizzata.

Oggi, nonostante i tanti progetti, come al solito ampiamente pubblicizzati e poi accantonati, il quartiere appare in tutta la sua desolazione, come documentano le foto, che non avrebbero bisogno di alcun commento.

Un'amministrazione responsabile dovrebbe impedire questo degrado, purtroppo diffuso in tutta la nostra città, rifacendosi anche sui privati proprietari di immobili abbandonati e pericolanti che destano particolari preoccupazioni di sicurezza, procedendo alle diffide e alle relative ordinanze, che, sta distruggendo i tesori realizzati in secoli di storia dai nostri antenati, e con loro anche il nostro futuro".