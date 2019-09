Venerdì prossimo l'assemblea del movimento Cambiavento

POLITICA

Martedì 03 Settembre 2019 - 10:40

Conclusa la pausa estiva, l'attività politica riprende a pieno regime. Riunioni, incontri e confronti per fare il punto della situazione. E così è anche per Cambiavento, il movimento civico guidato da Nicola Fiorita. L'assemblea del movimento è fissata per venerdì 6 settembre alle 18.30 nei locali parr. SS. Salvatore in rione De Filippis a Catanzaro. Non c'è un ordine del giorno preciso, né argomenti specifici. C'è il desiderio di confrontarsi così come avviene una volta al mese da quando il movimento è nato.

a.b.