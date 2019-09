Ambiente-e-teatro-nella-seconda-serata-di-Settembre-al-Parco

ARTE E CULTURA

Sul palco anche il tenore Gianni Montagnolo. Come ogni pomeriggio, tante attività di intrattenimento per bambini e gustose degustazioni nell’area food

Martedì 03 Settembre 2019 - 11:38

Seconda giornata per “Settembre al Parco” all’insegna delle emozioni e del divertimento. Bagno di folla per lo spettacolo serale a cura della compagnia “Teatro Hercules” che ha portato in scena sul palco dell’anfiteatro del Parco della Biodiversità Mediterranea “Quel cuore che ti amava tanto”, commedia in due atti di Piero Procopio.

Lo spettacolo è riuscito a regalare tante risate ma anche emozioni e riflessioni, merito della toccante trama che affronta con grande sensibilità il tema della malattia. Sul palco protagonisti Piero Procopio, Rossella Petrillo, Vanessa Curto, Teresa Barbagallo, Valentina Romeo e Mattia Procopio. Nel pomeriggio si è svolto il primo “Green talk” al quale ha partecipato l’esperto in tematiche ambientali Claudio Del Lungo con una interessante relazione sulla seconda vita degli oggetti di uso quotidiano, prima che diventino rifiuto. Nel pomeriggio coinvolgente lo show dei Musicadentro che hanno proposto una selezione dei più famosi brani musicali dagli anni 60 ad oggi.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

Sul palco anche il tenore Gianni Montagnolo. Come ogni pomeriggio, tante attività di intrattenimento per bambini e gustose degustazioni nell’area food. E anche oggi lo spettacolo continua. Settembre al Parco: musica, arte, cultura e intrattenimento per tutti. Consulta il programma completo sulla pagina facebook "Settembre al parco - Naturart".