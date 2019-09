Disapplicazione indici Isa 2018: anche An Commercialisti d'accordo

CRONACA

Martedì 03 Settembre 2019 - 12:15

Anche l’A.N. Commercialisti Catanzaro presideduta da Franco Scarpino condivide l’azione congiunta esercitata dalle due categorie nazionali ANC e ADC per ottenere la disapplicazione degli indici Isa per l’anno 2018.

In questo periodo i professionisti (Commercialisti) che assistono le aziende si trovano in grossa difficoltà ad applicare la nuova normativa sugli Indici sintetici di affidabilità. Anormalità, più volte segnalata dall’ ANC agli organi competenti a vario livello Ministeriale. Come ricorda il Presidente Nazionale “da mesi le nostre Associazioni denunciano presso tutte le sedi competenti l’inadeguatezza di questo sistema di calcolo e le sue numerose falle, che comportano continui malfunzionamenti che si aggiungono ad inspiegabili ritardi nel rilascio degli aggiornamenti”. Molti contribuenti ancora oggi non conoscono gli ISA e a che cosa servono. L’ANC ha più volte sensibilizzato attraverso: comunicati, articoli su quotidiani economici, tv televisive i contribuenti sulle conseguenze dell’applicazione degli ISA e delle sue anomalie; quest’ultime, oggetto di numerose richieste di modifica. Gli ISA definiti “indici sintetici di affidabilità fiscale” sono dei parametri per misurare le informazioni aziendali in modo da ottenere un valore “ di compilance fiscale da 1 a 10” una specie di pagella del contribuente. Gli ISA vanno applicati alle imprese e professionisti che svolgono varie attività economiche ed elaborati da un software al fine di determinare l’affidabilità del contribuente. L’Associazione Nazionale Commercialisti Catanzaro rimarrà a completa disposizione dei Commercialisti al fine di fornire quel giusto supporto, soprattutto, di “conforto” sulla risoluzione delle varie problematiche più significative.