Abusivismo: sequestrato manufatto in costruzione. Una denuncia

CRONACA

Martedì 03 Settembre 2019 - 12:22

Nel corso di mirate attività di polizia ambientale nel comune di Platania in località Pietra, personale della stazione Carabinieri forestale di Lamezia Terme e della stazione Carabinieri di Platania, hanno accertato che, era in corso di costruzione un manufatto edilizio, in cemento armato e muratura ordinaria, eseguito in difformità dalla SCIA presentata presso i competenti uffici del comune di Platania.

In particolare i militari, nel corso degli ordinari servizi, individuato il manufatto, hanno proceduto alla verifica dell’esistenza dei necessari titoli abilitativi e, verificata la difformità tra quanto riportato in SCIA e quanto costruito, anche presso i competenti uffici comunali, ed eseguiti gli accertamenti e i rilievi di rito, hanno deferito all’AG sia il soggetto proprietario committente dei lavori e il tecnico direttore dei lavori.

Il manufatto, di circa 60 metri quadri e con una volumetria di circa 300 metri cubi costruito anche in una zona vincolata idrogeologicamente, è stato sottoposto a sequestro