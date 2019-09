Test Medicina all'Umg, i candidati 'Non per tutti' (VIDEO)

SCUOLA E UNIVERSITA'

Martedì 03 Settembre 2019 - 13:10

di Laura Cimino



"Che cosa può servire a uno studente di medicina sapere chi è stato l'autore di Assassinio sull'Orient Express? Questa scelta di aumentare le domande di cultura generale rispetto a quelle di logica è stata a mio avviso errata". A parlare così è Michele di Catanzaro gia laureato in Scienze Infermieristiche, uno dei 1600 aspiranti studenti che questa mattina ha sostenuto i test all'Università per l'accesso alle facoltà di Medicina ed Odontoiatria. Le prove sono state somministrate alle 11.

Michele è solo uno degli studenti che ha mostrato perplessità sugli argomenti della prova considerate 'insidiose e inutili'.

Davide e Maria (nella foto) tra i primissimi a uscire confermano in parte questo giudizio "Sicuramente un esame non per tutti - dice Davide Zerbi che studia Infermieristica all'Umg- non semplici soprattutto le domande di chimica, fisica e matematica m credo comunque sia andato bene' 'Più domande di cultura generale .-'aggiunge Maria Nucera -'meno di logica. forse per questo un po' più semplice rispetto all'anno scorso" Ma la sua idea è in minoranza rispetto alla gran parte delle opinioni che parlano invece come detto di un test piu difficile. Seguirà resoconto completo.