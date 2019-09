CRONACA

Maltempo: acquazzone in città, strade allagate (video)

Martedì 03 Settembre 2019 - 15:19

Il meteo lo aveva prennunciato che afa e sole avrebbero lasciato spazio ad un leggero calo delle temperature e soprattutto piogge in città. Attorno alle ore 14 nella zona sud, dal quartiere Corvo fino a Lido, un acquazzone si è abbattuto sulla città allagando in pochi minuti qualche strada. Un maltempo destinato a raggiungere anche il centro dove fino a pochi minuti fa si sono registrate le prime gocce d'acqua ma più tardi dovrebbero trasformarsi in un rovescio di pioggia più violenta.