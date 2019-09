‘Universo Minori’ dona i premi per torneo della Madonna di Termine

CRONACA

Mercoledì 04 Settembre 2019 - 11:0

L'associazione "Universo Minori", guidata dalla giurista Rita Tulelli, in occasione della partita finale, che avrà luogo nei prossimi giorni, relativa al 39° torneo della Madonna di Termine, che si è svolto nel mese di agosto, ha donato una bandiera, una sciarpa e una maglia commemorativa del 90° anno dell’Unione Sportiva Catanzaro 1929 S.r.l. agli organizzatori che li daranno in premio alla squadra che si classificherà al primo posto. Il torneo di calcio è stato organizzato da giovani volenterosi, tra cui Tommaso Caroleo, con il patrocinio del Comune di Pentone, rappresentato dal sindaco Vincenzo Marino, e ha visto coinvolte diverse squadre composte da ragazzi che si sono affrontate in varie partite. Il momento della sfida finale rappresenterà una vera e propria festa di solidarietà e di amore nei confronti della Madonna di Termine che ha guidato tutto lo svolgimento del torneo e tutto ciò mi fa tornare alla mente, dichiara la presidente Tulelli, ad una massima dell’arcivescovo Michael von Faulhaber, secondo cui il ringraziamento più bello per i doni di Dio consiste nel passarli ad altri.