Incidente su via Lucrezia della Valle, due auto coinvolte

CRONACA

Martedì 03 Settembre 2019 - 19:21

Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente su via Lucrezia della Valle, proprio in prossimità del bivio che porta su viale De Filippis o sulla Ss280 direzione Lamezia Terme. La cause sono in corso di aggiornamento, sul posto vigili del fuoco e polizia per veicolare il traffico che ha subito forti rallentamenti. Secondo prime ricostruzioni, non ancora confermate, un'auto ha perso il controllo a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia ed è andata a sbattere contro una macchina che proveniva nel senso opposto. I vigili del fuoco stanno spostando le auto per consentire una regolare circolazione soprattutto in direzione Catanzaro. Sul posto anche un'ambulanza del 118.