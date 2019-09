M5S dice sì al Conte bis, ma sui ministeri iniziano i veti

POLITICA

Martedì 03 Settembre 2019 - 21:48

Gli attivisti del M5s hanno dato il via libera alla nascita del governo col Pd con guida a Giuseppe Conte. Un plebiscito, così lo ha definito Luigi Di Maio. La pronuncia degli attivist, attraverso la piattaforma Rosseau, non lascia spazi a dubbi: il 79,3% ha votato sì, il 20,7% ha votato no.

E a poche ore dai risultati arrivano i primi commenti. Neanche a dirlo, sui social.

Come quello di Bianca Laura Granato, il cui nome era circolato nei giorni scorsi quale papabile ministro all'istruzione. Stasera la Granato dice subito la sua sui futuri ministri: "#SìContebis. Però: poichè errare humanum, perseverare diabolicum, non si dia al PD il MIUR e a Franceschini il MIBAC".

A.B