A far visita a un familiare pur essendo ai domiciliari: arrestato

CRONACA

Martedì 03 Settembre 2019 - 23:46

Alla vista dei Carabinieri ha provato a non far notare che era appena evaso dalla detenzione a cui era sottoposto. Ma ai militari della stazione di Santa Maria, agli ordini del maresciallo Daniele Navarra, in servizio di pattugliamento in zona Germaneto, il particolare non è sfuggito. E così un uomo di etnia Rom è stato arrestato perché, invece di trovarsi nella sua abitazione dove era detenuto, si era recato in casa di un famigliare. Il PM di turno ha disposto ancora i domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

G.z