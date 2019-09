Riunione albergatori: 'Puntare a cresscere e investire in eventi'

POLITICA

Mercoledì 04 Settembre 2019 - 13:45

“Le risorse incamerate nel 2018 con l’imposta di soggiorno sono state in linea con le previsioni fatte dall’assessorato”.

Lo ha affermato l’assessore al Turismo, Alessandra Lobello, che ha presieduto una riunione sul tema con gli albergatori del capoluogo. “L’incontro, l’ennesimo del Tavolo permanente istituito per monitorare i risultati e le azioni portate avanti con l’introduzione dell’imposta di soggiorno, è servito a condividere quanto fatto e stilare, inoltre, le linee programmatiche di ciò che sarà l’anno prossimo tramite la possibile e auspicata crescita degli introiti dell’imposta”.

Ringraziando i partecipanti per il supporto e la collaborazione, “che non sono mai mancati”, Lobello ha evidenziato come “tutte le somme incamerate grazie all’imposta di soggiorno verranno destinate ad attività finalizzate all’implementazione dell’attrattività turistica del capoluogo. Che si è incrementata durante il periodo centrale dell’estate e che, anche a settembre, segnala uno stato di buona salute come dimostrano le prenotazioni nelle strutture ricettive della città, tutte sold out o quasi”.

“Questi particolari – ha concluso l’assessore al Turismo – ribadiscono quanto la strada intrapresa dall’amministrazione Abramo sia quella più giusta. La collaborazione e la sinergia fra il Comune e i soggetti privati, mirata allo sviluppo del comparto e dell’economia che ne deriva, può solo fare il bene del capoluogo”.