Scomparsa Gianni Paradiso, cordoglio capogruppo Catanzaro da vivere

CRONACA

Mercoledì 04 Settembre 2019 - 14:44

“La scomparsa dell’imprenditore Giovanni Paradiso lascia un vuoto incolmabile nei cuori dei tanti concittadini, in particolare del suo quartiere, Santa Maria, che l’hanno conosciuto e hanno avuto modo di apprezzarne le doti umane e professionali".

Lo scrive in una nota il capogruppo di Catanzaro da vivere, Ezio Praticò.

"Paradiso - aggiunge Praticò - per molti versi, è stato un vero pioniere nel settore turistico e ricettivo del nostro territorio, dando vita ad attività che nel tempo si sono imposte per la qualità nell’offerta di servizi, contribuendo a valorizzare e promuovere in particolare le bellezze della costa ionica. Giovanni Paradiso, nel corso degli anni, si è anche distinto come valido e attento interlocutore con cui le amministrazioni hanno potuto dialogare per migliorare la programmazione e andare incontro ai bisogni degli utenti. Nell’esprimere il mio più profondo cordoglio, voglio rivolgere la più sentita vicinanza ai familiari per la dolorosa perdita”.