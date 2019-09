Costanzo: 'Abramo e Consolante si assumano le proprie responsabilità'

CRONACA

Come mai non si è chiesto quanti sono stati i cittadini che avevano chiesto modifiche in via Lombardi?

"Il Sindaco, la maggioranza ed il “collega” Consolante devono avere il coraggio di assumersi le loro responsabilità e non cercare di scaricare le proprie incapacità sulle opposizioni! Mi sorprende come ancora una volta, colleghi “consiglieri” in cerca di visibilità, provino in modo goffo, per esaudire un preciso ordine del sindaco, di “redarguire” il consigliere Costanzo, reo di portare nelle sedi istituzionali quelli che sono i bisogni e le proposte della gente. Mi sono sempre definito un consigliere di “strada”, uno che vive tra la gente, per la gente e che, ha la predisposizione all’ascolto e portando nelle sedi, li dove il corpo elettorale lo ha delegato, le loro istanze.

Questo evidentemente a molti “poltronari” che intendono, purtroppo,la politica non come arte del possibile, (Cit. Otto Von Bismarck), ma come quella di distorcere le verità, non va giù! Consolante ci prova spesso ad attuare la seconda forma, per ingraziarsi al sindaco e, per ricordare, magari con foto, che a Palazzo De Nobili lui è di casa. Dispiace che, qualcun altro gli faccia da fiancheggiatore non perdendo occasione, specialmente all’approssimarsi di competizioni elettorali, per magnificare, contento lui, la condotta di Abramo. Mi ascrivo alla telenovela del piano del traffico in città, a quella sorta di tela di Penelope che un giorno si realizza e di notte si sfascia. Ci sono voluti ben due anni, decine di comunicati e conferenze stampa, riunioni fiume delle commissioni preposte, prima del grande varo, che dovrebbe essere un legame di assoluta fiducia con la cittadinanza, un po’ come i marinai che affidano la propria vita alla loro imbarcazione durante la cerimonia del battesimo della loro barca nata da nient’altro che dal loro lavoro. Ci sono voluti pure migliaia di euro di soldi pubblici (tasse dei cittadini) per approfonditi studi di esperti del settore esterni all’amministrazione comunale! Tecnici che avrebbero trovato soluzioni stravolgenti per risolvere un atavico problema che attanaglia #Catanzaro. Alla fine la montagna ha partorito il topolino e, il piano alla realtà delle cose si è rilevato quantomeno discutibile, salvando solo l’inversione di marcia della via principale.

Consolante, ahimè, dimentica i paletti, le inversioni di marcia, la soppressione di parcheggi ecc. ecc.. A tutto questo si è cercato di mettere delle “pezze” con il risultato che del piano originale rimane ben poco (Carlo V docet). Quindi chi paga questo sperpero di denaro pubblico? Avevamo tutti insieme trovato delle soluzioni sulla scorta delle indicazioni venute dai residenti e dai commercianti. Ed è quello che ho fatto anche nella recente riunione della commissione viabilità presieduta dal Presidente Mirarchi, sulla proposta del collega Consolante, quando ho solo portato all’attenzione una richiesta pervenuta dai commercianti di Piazza Roma che, chiedevano di non modificare lo stato attuale del piano della viabilità e di valutare la fattibilità del doppio senso da Via Marconi. Ho chiesto quindi, di approfondire la richiesta e, di essere contrario a soluzioni estemporanee, non solo su questa specifica, ed a lavorare su di un piano unico e definitivo per la viabilità e parcheggi, ascoltando anche le istanze dei cittadini. Sarebbe questo il metodo che dovrebbe seguire una buona amministrazione e, non avere da ridire sul numero dei richiedenti.

I problemi di un singolo cittadino hanno gli stessi valori e devono essere presi in considerazione alla pari di cento sottoscrittori. In realtà i firmatari della petizione erano in numero maggiore a quanti indicati da Consolante. Ma il collega soffre anche di dimenticanze. Come mai non si è chiesto quanti sono stati i cittadini che avevano chiesto modifiche in via Lombardi? Quanti quelli che hanno proposto le strisce blu in via Broussard e ancora, quanti per le strisce blu nel quartiere Lido? Quanti hanno chiesto l'eliminazione, e poi il rifacimento degli stalli carico e scarico ? Potrei continuare a lungo ma, la verità e che non si vuole perdere occasione per tentare di screditare l’opposizione e, in questa circostanza anche Costanzo solo ed esclusivamente per tentare di ascriversi qualche risultato forse ricompensato dalla promessa di qualche voto personale. Il Sindaco, la maggioranza ed il “collega” Consolante devono avere il coraggio di assumersi le loro responsabilità e non cercare di scaricare le proprie incapacità sulle opposizioni!"

Consigliere comunale, Sergio Costanzo