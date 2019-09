Il campioncino Chiarella della Smaf va in prestito all’Academy Basket

SPORT

Mercoledì 04 Settembre 2019 - 15:51

Domenico Chiarella, classe 2005, alto174 centimetri, play-guardia, catanzarese doc, è stato ceduto in prestito all’ Academy Basket Fidenza, a disposizione di coach Sibelius Zanardi, dove disputerà i campionati Under 15 e 16 di eccellenza. Parteciperà, inoltre, al campionato giovanile europeo EYBL - Under 15 (2005-2006) confrontandosi, così, con le migliori realtà del basket giovanile continentale. Recentemente, il giovane e promettente Chiarella, prodotto della cantera giallorossa, è stato premiato quale miglior giocatore "Junior" del IX Memorial "Gigi Dattilo" tenutosi nel capoluogo. Con questa operazione il Network Planet ha dato l’opportunità a Domenico di poter partecipare da protagonista a campionati che la Smaf in questa stagione non disputerà, in tal modo facendo evolvere tecnicamente il ragazzo, per di più in un contesto virtuoso quale l’Academy Fidenza, dotato di uno staff tecnico specializzato sui prospetti più giovani. Quindi, in bocca al lupo a Domenico ed un arrivederci a presto con la maglia giallorossa. Parimenti, un abbraccio affettuoso ai genitori, esempio di guida familiare e di appassionati autentici del basket.