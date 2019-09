Differenziata, ritardi sulla carta per blocco discariche

CRONACA

Si stanno verificando alcuni ritardi sulla raccolta differenziata della carta per i problemi legati al blocco delle discariche regionali. Lo ha affermato l’assessore all’Ambiente, Domenico Cavallaro, scusandosi con i cittadini “per questi disservizi indipendenti dalla volontà dell’amministrazione comunale”. Il delegato di giunta ha infatti sottolineato l’auspicio che la Regione “firmi al più presto l’ordinanza che sblocchi il conferimento dei rifiuti negli impianti e nelle discariche calabresi”. Cavallaro ha inoltre evidenziato come anche nella giornata di ieri, martedì 3 settembre, è tardata per lo stesso genere di problematiche la raccolta della frazione indifferenziata: “Dilazione per la quale la Sieco ha provveduto a porre rimedio quest’oggi e che sta completando in via definitiva”. L’assessore comunale all’Ambiente ha poi rinnovato l’appello alla Regione: “Superare al più presto l’impasse è condizione obbligatoria perché i rifiuti non rimangano nei cassonetti causando altri e più gravi ritardi alla raccolta differenziata non solo nel territorio del capoluogo, assolutamente autosufficiente anche come Ambito di raccolta ottimale, ma in tutta la Calabria”.