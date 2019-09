Ufficio Dogane, il sindaco a colloquio con direzione interregionale

CRONACA

Mercoledì 04 Settembre 2019 - 18:19

Il sindaco Sergio Abramo ha accolto la direttrice dell’Ufficio Risorse della Direzione interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Campania e la Calabria, Anna Maiello, in occasione di una visita di cortesia a Palazzo de Nobili. In occasione del cordiale colloquio, il sindaco ha ribadito la massima collaborazione da parte delle amministrazioni comunale e provinciale di Catanzaro al fine di rafforzare la sinergia istituzionale e garantire un adeguato supporto a livello territoriale.

In particolare, Abramo ha espresso alla direttrice Maiello – accompagnata dal responsabile della sezione Monopoli di Lamezia, Pierpaolo Trapuzzano – il proprio impegno nel mettere a disposizione dell’Agenzia un eventuale immobile pubblico in cui poter trasferire, anche dietro il pagamento di un canone, la sede delle Dogane del Capoluogo attualmente allocata in locali in via Buccarelli ritenuti non più idonei. “Ho avuto modo di constatare che la volontà della Direzione interregionale – ha commentato Abramo - è quella di mantenere e rafforzare le funzioni istituzionali svolte nella città Capoluogo di regione. Da parte nostra, cercheremo, dunque, di venire incontro alle esigenze espresse per offrire una soluzione logistica più consona alle funzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.