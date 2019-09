CRONACA

Friggitrice in corto circuito, fiamme in una pizzeria a Campagnella

Mercoledì 04 Settembre 2019 - 19:54

aggiornamento ore 20.13: L'incendio è partito dai locali della cucina dove una friggitrice sarebbe andata in corto circuito generando molto fumo all'interno della sala e piccole fiamme immediatamente spente dai vigili del fuoco giunti sul posto.

news: Per cause in corso di accertamento si è registrato un incendio in una nota pizzeria in zona Campagnella . Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme e cercare di capire se si tratta di un incendio di natura dolosa o accidentale. Da qualche minuto sono arrivate al locale anche due pattuglie della polizia.