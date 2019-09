MUSICA E SPETTACOLO

Settembre al Parco: ieri annullamento per maltempo. Oggi Pfm

Mercoledì 04 Settembre 2019 - 10:57

Ancora maltempo nemico della rassegna Settembre al Parco per la seconda serata consecutiva, infatti, gli eventi musicali in programma ieri sera sono stati annullati a causa della pioggia. Programma confermato al momento per quanto riguarda la serata di oggi. Alle 21.30 salirà sul palco una band storica del rock italiano la Pfm.