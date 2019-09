Addio a Paradiso, cordoglio anche da #FareperCatanzaro

CRONACA

Giovedì 05 Settembre 2019 - 8:8

Profondo senso di cordoglio per la scomparsa di Giovanni Paradiso è espresso dal gruppo Consiliare #fareperCatanzaro Un’altra grave perdita ha colpito Catanzaro. Settantatre candeline spente e una vita di una persona buona, semplice e che ha sempre aiutato chiunque avesse bisogno di aiuto. È sempre stato un mediatore, un uomo buono e onesto, pensava sempre prima agli altri e poi a sé stesso. L’arte dell’uomo buono, che tanto ha fatto per il suo territorio gli scorreva nelle vene, ed è stato l’esempio di una persona che ha fatto di necessità, virtù. Un uomo dunque d’altri tempi. Uno di quelli convinto che con il sacrificio, con il lavoro costante, si possono raggiungere grandi traguardi. Questa è forse la lezione più grande e la sua vera eredità che lascia ai posteri. Credere nel lavoro ed amarlo, ogni giorno, sempre di più. I risultati arriveranno. E’ per questo che sentiamo di interpretare il sentimento di tutti noi dicendo che è profondo il nostro dolore di fronte alla scomparsa di un grande uomo. Siamo vicini alla famiglia e ai cari in questo difficile momento.