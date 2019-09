Notte di piogge copiose, solo qualche allagamento circoscritto

CRONACA

Giovedì 05 Settembre 2019 - 9:19

Piogge copiose sulla città anche nella nottata appena trascorsa. Qualche problema alla circolazione durante i temporali e qualche allagamento circoscritto ma nessun danno rilevante segnalato anche se i segni delle ultime precipitazioni sono evidenti questa mattina in alcune zone della città. La foto si riferisce a via Padre Vincenzo Merante, quartiere Nord di Catanzaro non lontano dall'ospedale Ciccio. Sede stradale allagata e residenti operativi questa mattina per ripulirla e renderla pedonabile e transitabile in sicurezza.