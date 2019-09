Basket Planet Catanzaro, Cotroneo alla guida dell'Under 18

SPORT

Giovedì 05 Settembre 2019 - 9:38

Giuseppe Cotroneo, nato a Reggio Calabria il 3/2/91, è il nuovo allenatore della Under 18 di Eccellenza della Planet, ovvero l’incubatore dei talenti del Network. Lo rende noto la Planet Basket Catanzaro in una nota stampa "Cotroneo guiderà il team che disputerà con gli under 18 più performanti della cantera giallorossa l’impegnativo campionato nazionale giovanile Under 18 di Eccellenza. Parimenti, egli guiderà la Smaf di serie D, poiché 6-7 prospetti di valore giocheranno entrambi i campionati. La dirigenza giallorossa, già lo scorso anno, lo avrebbe voluto nello staff tecnico del Settore Giovanile ed ora ha centrato l’obiettivo. Giuseppe Cotroneo viene dalla fucina della Viola Reggio Calabria ed in particolare con la SBV ha traguardato diversi titoli regionali nei campionati calabresi. Lo scorso anno a Francavilla, in Puglia, ha molto ben operato, conseguendo significativi successi, facendosi cosi valere anche fuori le mura amiche. Adesso egli è chiamato a gestire un grande patrimonio cestistico quale gli Under 16/18 del Network, autentico serbatoio di giovani talenti da formare e lanciare nell’agone cestistico nazionale, sulla scia dei ben noti Carpanzano, Morici, Battaglia, Scuderi, Dell’Uomo, Markovic e Klacar, solo per citare quelli che attualmente giocheranno in B ed A2. Pacatezza e determinazione, impegno e competenza, sono le caratteristiche personali e professionali che la dirigenza catanzarese ha apprezzato del giovane coach Cotroneo, in assoluta coerenza con i principi basilari del "Progetto Giovani” del Network Planet.