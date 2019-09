Samara filmata anche sul corso. L'invito è chiamare Forze dell'Ordine

CRONACA

Un video amatoriale postato su Facebook 'la' ritrae in pieno corso nella serata di ieri. Altri avvistamenti. Cosa fare in attesa che la stupida moda si spenga

Giovedì 05 Settembre 2019 - 11:13

Samara che passeggia per i giardinetti Nicolas Green in pieno centro storico di Catanzaro intorno a mezzanotte. Lo documenta un video amatoriale postato su Facebook ieri sera. Dalle immagini appare sufficientemente lontana dalla (poca)gente in giro e, almeno in questo caso, è vista soprattutto con curiosità da chi si trova in quel momento su corso Mazzini. In altre occasioni - le segnalazioni vere o presunte di individui travestiti da Sarah Morgan personaggio del film horror The Ring che spaventano per scherzo i passanti nella nostra regione si sono infatti moltiplicate - la reazione ben diversa.

Agitazione, ira, timore o peggio terrore domina il volto di chi la scorge anche con tanto di coltello (generalmente finto). Risale a ieri la disavventura di due ragazze nel Quartiere Ianò. In attesa che questa moda idiota denominata Samara Challenge, faccia il suo tempo rilanciamo anche noi l'invito a mantenere in caso di avvistamenti per quanto possibile la calma e rivolgersi alle Forze dell'Ordine ricordando che secondo la legge 22 maggio 1975, n. 152 «È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. Il divieto si applica anche agli indumenti".

Ro.tol.