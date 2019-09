Mercedes contro autocarro sulla 280: passeggeri miracolosamente illesi

CRONACA

E' successo poco fa in direzione Catanzaro. Sul posto Vigili del Fuoco, polizia stradale per gli accertamenti di competenza, Anas e Suem118

Giovedì 05 Settembre 2019 - 12:46

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta pochi minuti fa sulla SS280 al km 4+400 direzione Catanzaro per incidente stradale. Due i mezzi coinvolti una vettura Mercedes C180d ed un autocarro. Tanta paura ma illesi i passeggeri a bordo della vettura. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti in attesa del soccorso stradale. Sul posto polizia stradale per gli accertamenti di competenza, Anas e Suem118. Disagi per la viabilità. Sul tratto interessato dal sinistro si procede su unica corsia.