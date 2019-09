Calcio, boom, fate festa:l'Asd Sporting Catanzaro Lido è in Promozione

SPORT

Giovedì 05 Settembre 2019 - 18:9

di Gianluigi Mardente

E' una festa grande così. E' una gioia bella, ma tanto bella. L'Asd Sporting Catanzaro Lido è in Promozione a seguito di un ripescaggio prima non ottenuto e poi sancito dal Cr Calabria e ufficializzato pochi minuti fa in un comunicato che somiglia molto ad una finale vinta ai rigori. La società del presidente Domenico Tarantino accoglie il responso con un entusiasmo che travolge staff, dirigenti, giocatori e tifosi e regala alla città una squadra che nel calcio dilettantistico raggiunge un livello che si fa importante. L'Asd Sporting Catanzaro Lido è un valore per l'intera città di Catanzaro e consente ai tanti giovani calciatori di talento di affacciarsi ad un torneo competitivo e di spessore. Una società che diventa realtà ed esempio da seguire perchè in 4 anni ha fatto la scalata dalla Terza fino alla Promozione con i conti sempre apposto e una programmazione oculata che rende merito al giovane numero 1 giallorosso e ai suoi collaboratori.

La rosa era già stata composta per affrontare un campionato di Prima da protagonisti o di Promozione per mantenere la categoria con gli innesti di Marco Folino e la conferma di Davide Giglio su tutti. In panca mister Patti avrà il compito di dimostrare che il suo bel calcio si vedrà anche in una categoria superiore e potrà regalare soddisfazioni ai tifosi. Ma oggi non è momento di analisi tecniche, oggi è il momento della festa. Dopo 20 giorni di preparazione tra campo, spiaggia e palestra adesso arriva la notizia che tutti aspettavano e custodivano come sogno in fondo al cuore: l'Asd è in paradiso. Bene per i giallorossi.

in foto il presidente Tarantino con moglie e figlio