Catanzaro Calcio, la Berretti pronta a ripartire

Giovedì 05 Settembre 2019 - 14:38

di Gianfranco Giovene

Non solo la prima squadra ma anche la Berretti di casa Catanzaro è pronta a lanciare la sfida per il nuovo anno. Avvio di stagione ormai alle porte per la principale selezione del vivaio giallorosso che pochi istanti fa hanno conosciuto ufficialmente avversari e calendario del proprio campionato. La cinquantaquattresima edizione del torneo "Dante Berretti" vedrà gli aquilotti impegnati nel girone F insieme ad Avellino, Casertana, Catania, Cavese, Paganese, Rende, Sicula Leonzio, Reggina e Vibonese. Esordio fissato per sabato 21 settembre: sei i raggruppamenti costituiti in partenza - tutti da dieci squadre - con una fase a gironi e due distinte fasi finali.

VOGLIA DI INIZIARE - In panchina ci sarà quest'anno una bandiera del passato giallorosso: quel Mimmo Giampà capitano di tante battaglie con la prima squadra (nella foto un suo ingresso in campo) in passato, investito per questa stagione dai vertici del club del ruolo di guida per la selezione. «C'è voglia di iniziare - ha confessato ai microfoni di CatanzaroInforma subito dopo la pubblicazione dei gironi - Sono davvero contento del gruppo che si è venuto a creare e pur facendo carichi importanti, da prima squadra in questa fase, vedo i ragazzi concentrati e immersi in una sana competizione». Girone non semplice «ma ci sarà da testare sul campo il livello delle varie squadre», dice: «manca il Bari, che pensavamo potesse far parte delle dieci, ma ci sono comunque Catania e Casertana. L'obiettivo? Portare, nel giro di un anno o due, qualche altro elemento in pianta stabile nella prima squadra ». Difficile che ciò avvenga subito - anche perché la rosa a disposizione di Auteri conta già sulle trenta unità - ma per il futuro non c'è ovviamente augurio migliore. «In carriera ho rubato tante idee agli allenatori che ho avuto - ha chiosato il neo tecnico della Berretti, già rodato in D - ora cercherò di mettere la mia esperienza e quanto appreso negli anni a disposizione dei ragazzi e della società».

CALENDARIO - Aquilotti che inizieranno l'avventura in trasferta, a Cava de Tirreni, per poi affrontare il Rende, nel primo derby di stagione, alla prima tra le mura amiche (sabato 28, al "Federale"). La settimana successiva (5 ottobre) sarà la Sicula Leonzio a fare visita, mentre sabato 12 ci si ricalerà in clima derby per il match esterno contro la Vibonese. Nuovo appuntamento casalingo il weekend successivo contro l'Avellino e a stretto giro (il 26) la gita a Caserta. Chiuderanno il programma dell'andata la sfida in città contro il Catania (9 novembre), la trasferta di Pagani (sabato 16) e il derby con la Reggina (sabato 23)