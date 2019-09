La nuova frontiera delle estorsioni è la truffa della 'strisciata'

CRONACA

Giovedì 05 Settembre 2019 - 13:18

di Giulia Zampina

In principio era la truffa dello specchietto. Poi quella del cambio gomma. Oggi quella della strisciata di auto. Così come hanno denunciato alcuni cittadini direttamente alle Forze dell'ordine. Si tratta di veri e propri estortori che individuata la vittima, soprattutto anziani, spruzzano l'auto con della vernice, lo inseguono e chiedono denaro. Ieri, a bordo di una Ford fiesta scura, pare che la tentata estorsione sia avvenuta nei pressi dell'ospedale Pugliese intorno alle 19, con tanto di minacce al povero malcapitato. Le forze dell'ordine sono ovviamente allertate, ma la cosa fondamentale resta sempre non cedere e rivolgersi immediatamente ai numeri di emergenza. intanto il Codacons ha annunciato un esposto in Procura sull'intera vicenda.