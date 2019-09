CRONACA

'Lavori via Piave non ancora finiti'. Levato risponde a I Quartieri

Giovedì 05 Settembre 2019 - 14:2

“I lavori in via Piave non sono ancora terminati”. Lo ha affermato il presidente delle commissioni consiliari ai Lavori pubblici e all’Igiene ambientale, Luigi Levato, replicando alla nota del presidente dell’associazione “I quartieri”.

“L’amministrazione ha ovviamente in programma il montaggio e l’attivazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica nella strada il cui marciapiede è stato completamente rifatto e messo in sicurezza”, ha sottolineato Levato.

“Quanto all’assenza di alberi che viene rimproverata da “I quartieri”, l’occasione è utile per annunciare che le nuove essenze arboree, la cui piantumazione è stata già prevista in sede di programmazione dei lavori di manutenzione del marciapiede, verranno inserite negli appositi spazi fra la fine di settembre e i primi di ottobre: qualora questo tipo di intervento fosse stato anticipato, gli alberi sarebbero andati incontro a gravi problemi di adattamento rischiando di morire in poco tempo”.

“Capisco che le dinamiche politiche alla base dei ragionamenti de “I quartieri” – ha aggiunto il presidente delle due commissioni consiliari – impongano a questa associazione di attaccare a testa bassa l’amministrazione Abramo. Però suggerisco ai suoi componenti di cominciare a dialogare con quegli esponenti della minoranza che, nelle commissioni preposte, quando si è discusso dei lavori in via Piave, hanno approvato l’operato dell’amministrazione. Ce ne sono e non sono pochi, e hanno dato un esempio concreto di opposizione collaborativa finalizzata al bene della città”.

“Non può passare – ha proseguito Levato - la narrazione distorta che tratta la zona dei Giardini di San Leonardo, riqualificata proprio da Abramo, come se fosse una “periferia” abbandonata a se stessa. Non è così e la gente lo sa. I Giardini, storico e ancora attuale punto d’incontro per generazioni di giovani catanzaresi, sono stati trasformati da questa amministrazione in una piazza riqualificata e accogliente, vero centro di aggregazione per ragazzi. Forse “I quartieri” avrebbero preferito che l’area centrale di piazza Montegrappa rimanesse un grande parcheggio. Dispiace siano stati delusi”.

“Sappiamo – ha concluso Levato – che non tutto è perfetto e che si può migliorare su tanti fronti, ma non si può nemmeno negare l’evidenza come fanno associazioni contrarie a tutto in stile “I quartieri”, che passano le proprie giornate a dipingere una Catanzaro immaginaria con l’esclusivo intento di strumentalizzare e gettare fango su chi, in mezzo a tanti problemi, governa e amministra nell’interesse del capoluogo e dei suoi cittadini”.