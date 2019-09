Settembre al Parco: oggi Pfm e tanto altro

MUSICA E SPETTACOLO

Prosegue la rassegna “Settembre al Parco – Naturart”. Questa sera, sul palco del Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro, alle ore 21.30, arriva la Premiata Forneria Marconi che proporrà al pubblico i brani più significativi di tutta la sua storia con il suo “TVB – The Very Best Tour”, dai primi anni fino ai grandissimi successi di oggi, aprendo anche una finestra su DeAndré e il pezzo di storia della musica italiana che insieme hanno condiviso. PFM Premiata Forneria Marconi è un gruppo musicale molto eclettico ed esuberante, con uno stile distintivo che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. Nata discograficamente nel 1971, la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, entrando nel 1973 nella classifica di Billboard (per “Photos Of Ghosts”) e vincendo un disco d'oro in Giappone. Continua fino ad oggi a rappresentare un punto di riferimento. Nel 2011 PFM debutta con l’ambizioso progetto “PFM in classic” dove si cimenta con mostri sacri della musica classica come Mozart, Prokofiev, Verdi, Korzakov e molti altri… a questo progetto fanno seguito un tour in Giappone (accompagnati da un'orchestra giapponese), un tour teatrale in Italia con l’uscita di un doppio cd. Nel 2017 PFM è stata premiata con la posizione n. 50 nella "Royal Rock Hall of Fame" di 100 artisti più importanti del mondo, mentre nel 2018 ha ricevuto a Londra il prestigioso riconoscimento come “Band internazionale dell’anno” ai Prog Music Awards UK. A febbraio 2019 la band è stata invitata, per la terza volta, a salire a bordo della “CRUISE TO THE EDGE” (CTTE) come unico artista italiano che ha partecipato all’evento insieme alle più grandi prog band del mondo, capitanate degli YES. Anche oggi sarà dato ampio spazio all’educazione ambientale: nella sala convegni del Musmi, a partire dalle ore 17.00, si svolgerà un’attività informativa e di sensibilizzazione a cura di Sieco sulla raccolta differenziata ed il compostaggio domestico. Dal pomeriggio e fino a sera tantissime altre attività in programma: Yoga Soham e Tai Chi chuan per il benessere psico-fisico, dalle ore 16:00 fino alle 20:00 intrattenimento per bambini, dalle ore 18:00 area food e dalle ore 19:30 ancora musica prima con l’esibizione de ‘I falsi dei’ , trubute band dei Negramaro, ed alle ore 21 con il live di Stefano Greco.

IL PRESIDEENTE DELLA PROVINCIA SERGIO ABRAMO ISTITUZIONALIZZA IL “PREMIO RINO AMATO” CON CADENZA ANNUALE

Il presidente della Provincia Sergio Abramo, con delibera di Giunta n. 256 del 5 settembre 2019, ha istituzionalizzato, con cadenza annuale, una giornata dedicata alla memoria di Gennaro Amato a cui è dedicata la serata di sabato 7 settembre della rassegna culturale “Settembre al Parco”. “L’innovativa e originale rassegna musicale Settembre al Parco – si legge nella delibera – è nata da un’idea del compianto Gennaro Amato, già direttore generale e dirigente tecnico della Provincia nonché grande appassionato ed esperto di musica rock, di recente venuto a mancare. Si ritiene, quindi, meritorio e opportuno mantenere viva la memoria dell’ing. Amato attraverso l’istituzionalizzazione di una giornata a lui dedicata nell’ambito di una manifestazione di carattere musicale”.