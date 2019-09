Viabilità: Catanzaro in movimento vuole Bellavista-Questura a 'salire'

CRONACA

Giovedì 05 Settembre 2019 - 17:42

Da diverse settimane il dibattito sul nuovo senso di marcia su Corso Mazzini è entrato nel vivo. Crediamo che ogni intervento in merito sia utile a migliorare la viabilità e la vivibilità del centro storico cittadino. Riteniamo, pertanto, che il ritorno “all’antico” sulla principale via del cuore antico di Catanzaro sia sostanzialmente giusta. Tuttavia ci sono dei grossolani errori viari. A tal proposito consideriamo opportuna la proposta dell’Associazione "Cara Catanzaro", nella persona del suo Presidente Claudio Pileggi, di ripristinare “totalmente” i sensi di marcia che fino agli anni novanta hanno sostanzialmente caratterizzato la viabilità su corso Mazzini, scesa Cavour e via Italia. Proposta condivisa e portata in commissione anche dal consigliere comunale Eugenio Riccio. Un ritorno all’antico, quindi, con il tratto da piazza Matteotti fino a piazza Cavour così com’è oggi e il tratto da Bellavista a piazza Cavour a salire ripristinando, inoltre, a scendere anche via Italia. Tutto questo consentirebbe di riattivare le corse degli autobus (quelli di piccole dimensioni) da piazza Roma, ossia dalla stazione della Funicolare, verso l’hub di viale Kennedy. Siamo certi che questo è l’unico modo per garantire dei flussi veicolari scorrevoli a patto che su corso Mazzini e via Italia si materializzino finalmente i vigili urbani, condizione, questa, necessaria ed essenziale per evitare che l’inciviltà di qualche automobilista possa mandare in tilt il traffico cittadino.

ASSOCIAZIONE CULTURALE

CATANZARO IN MOVIMENTO